Какой была жизнь средневекового воина

Средневековье было настолько необычным временем, что о нем рассказывают даже спустя тысячелетие. Удивляет многое, от обычной жизни крестьян, которые, как оказывается, работали меньше среднестатистического офисного служащего, до государственного устройства, где короли по сути владели лишь небольшой частью страны.