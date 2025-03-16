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Экономист дала прогноз по ставкам по вкладам

Ситуация со ставками по вкладам, которые держатся на высоком уровне, будет сохраняться около года. Такой прогноз в разговоре с агентством «Прайм» дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.

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