Экономист дала прогноз по ставкам по вкладам

Ситуация со ставками по вкладам, которые держатся на высоком уровне, будет сохраняться около года. Такой прогноз в разговоре с агентством «Прайм» дала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г.
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