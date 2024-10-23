6. Тайны цивилизации-3 (продолжение).

6.1. И вновь Камбоджа Прежде чем выходить на широкие выводы и обобщения, вернёмся в археологический клондайк Юго-Восточной Азии и разберём по косточкам неоднократно упоминаемый нами Ангкор-Вад – туристическая Мекка Камбоджи.
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