Starship HLS готовится к полетам на Луну

Стыковочное оборудование / © NASA / SpaceX Испытания систем корабля Starship HLS, который должен быть настроен для стыковки как с модулем «Орион», так и с орбитальной лунной станцией Gateway, проводились в Космическом центре имени Джонсона NASA в течение десяти дней.
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