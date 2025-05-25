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Никитин – основной кандидат на пост главного тренера ЦСКА. Он работал в армейском клубе с 2017 по 2021 год (Legalbet)

Об этом сообщает Legalbet. В минувшем сезоне 52-летний специалист завоевал Кубок Гагарина с «Локомотивом», который в финальной серии обыграл «Трактор» (4-1).

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