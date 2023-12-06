В новосибирской больнице девушка умерла в свой день рождения из-за пневмонии

Лечащий врач сказал, что, к сожалению, не сможет сделать ей главный подарок Жительница Новосибирска в свое 28-летие оказалась в реанимации с пневмонией и скончалась через несколько часов, пишет "КП-Новосибирск".
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