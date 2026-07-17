В Вашингтоне обсудили сотрудничество радикальных левых и террористических группировок

На международной конференции, посвящённой противодействию политическому терроризму, проходившей в Вашингтоне, прозвучало предупреждение о формирующемся альянсе между радикальными левыми движениями и исламистскими террористическими организациями.
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