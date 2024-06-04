Революция в сфере автомобильного звука? Представлены системы Galaxy Flyme Auto и Flyme Sound Limitless Voice

Geely и Meizu собираются произвести революцию в сфере автомобильного аудио. В конце мая Meizu, контролируемая Geely, выпустила систему умной кабины Galaxy Flyme Auto и аудиосистему Flyme Sound Limitless Voice с искусственным интеллектом, заявив, что это должно переопределить стандарты автомобильных развлечений.
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