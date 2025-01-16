К чему приводит неправильное лечение гриппа: пять распространенных ошибок, о которых предупреждает инфекционист Ирина ВальковаГрипп, несмотря на широкую осведомленность населения, продолжает оставаться одной из самых опасных респираторных инфекций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощные взрывы гремят в Киеве, более ста «Гераней» выбивают объекты врага, точечные ракетные удары по Украине на сегодня, 10 января
- Офицеров разнесло на куски: ракетным ударом уничтожен штаб ВСУ с командованием Курской операцией в Сумах, тревога ревет на Западной Украине, ожидают выход крылатых ракет, удары по Украине на сегодня, 15 января
- Возмездие настигло палача Донбасса: ликвидация боевика ВСУ на Курщине
Свежие комментарии