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Актриса Любовь Аксенова заявила о пережитых в юности домогательствах

Актриса Любовь Аксенова заявила о пережитых в юности домогательствах

Любовь Аксенова рассказала о домогательствах со стороны друга семьи Популярная российская актриса Любовь Аксенова призналась, что в семнадцатилетнем возрасте подверглась сексуальным домогательствам со стороны близкого знакомого своих родителей.

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