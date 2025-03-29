Красноборский народный фольклорный хор отмечает 45-летие

Праздничный концерт состоится сегодня, 29 марта, в 14:00 в Доме народного творчества в АрхангельскеПраздничный концерт состоится сегодня, 29 марта, в 14:00 в Доме народного творчества в АрхангельскеВ программе — народные и авторские песни, традиционный северный фольклор и народные гулянья «На родной сторонушке».
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