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Аналитик Юшков: поставки иракской нефти через Сирию не смогут повлиять на рынок

Аналитик Юшков: поставки иракской нефти через Сирию не смогут повлиять на рынок

Экономист, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что возможные поставки иракской нефти через Сирию автомобильным транспортом не повлияют на мировой рынок ввиду небольших объёмов.

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