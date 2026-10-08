Аналитик Юшков: поставки иракской нефти через Сирию не смогут повлиять на рынок

Экономист, эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что возможные поставки иракской нефти через Сирию автомобильным транспортом не повлияют на мировой рынок ввиду небольших объёмов.