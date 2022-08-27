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Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся ко Дню окончания Второй мировой войны

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся ко Дню окончания Второй мировой войны

Репетиции парадных расчётов проводятся под руководством исполняющего обязанности командира мотострелкового соединения армейского корпуса ВВО подполковника Алексея Ясинского.

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