Украинобесие аукнулось Европе: фон дер Ляйен оставила граждан без защиты

Нынешние лесные пожары обнажили сущность ЕС, пишет автор на страницах "Думы". Оказывается, брюссельские бюрократы с радостью тратят чужие деньги на Украину и бессмысленные цели, но не готовы помогать странам объединения в борьбе с природными катаклизмами.