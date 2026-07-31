Нынешние лесные пожары обнажили сущность ЕС, пишет автор на страницах "Думы". Оказывается, брюссельские бюрократы с радостью тратят чужие деньги на Украину и бессмысленные цели, но не готовы помогать странам объединения в борьбе с природными катаклизмами.
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