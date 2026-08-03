Прогноз погоды в Крыму на 3 августа 🌧 В Симферополе +30 и небольшой дождь В Севастополе +28 и небольшой дождь В Евпатории +32 и небольшой дождь В Черноморском +29 и облачно с прояснениями В Джанкое +31 и облачно с прояснениями В Ялте +28 и небольшой дождь В Алуште +28 и облачно с прояснениями В Керчи +30 и малооблачно В Армянске +33 и малооблачно В Красноперекопске +32 и малооблачно В Бахчисарае +31 и небольшой дождь В Феодосии +28 и облачно с прояснениями В Судаке +28 и облачно с прояснениями Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
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