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Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом

Колокольцев заявил о попытках исключить Россию из сотрудничества с Интерполом

Российская стороны сталкивается с попытками исключить ее из Интерпола. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на встрече с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном, передает ТАСС.

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