WP узнала об одобрении США поставки истребителей и бомб Израилю

Власти США санкционировали передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на ранее высказанные опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии