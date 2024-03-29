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WP узнала об одобрении США поставки истребителей и бомб Израилю

WP узнала об одобрении США поставки истребителей и бомб Израилю

Власти США санкционировали передачу Израилю бомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на ранее высказанные опасения Вашингтона по поводу ожидаемого военного наступления израильской армии на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

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