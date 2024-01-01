Льготы предпенсионерам: россиянам рассказали, как их получить

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до предполагаемого выхода на пенсию. Само по себе понятие возникло после реформы 2019 года, однако вместе со статусом появились и меры социальной защиты таких граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии