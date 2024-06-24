АвтоВАЗ поменял цены на разные модели Lada

АвтоВАЗ изменил цены на разные модели, о чем сообщает профильное издание «Цена Авто». Седан Granta в комплектации Comfort’24 Plus прибавил 4,1% или 50 тысяч рублей (+4,1%), а лифтбэк Granta в версии Club’24 подорожал на 2,3% или 30 тысяч рублей.
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