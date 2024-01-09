МО: на Краснолиманском направлении уничтожены командно-наблюдательные пункты ВСУ

Старший офицер пресс-центра российской группировки войск "Центр" Леонид Шаров сообщил РИА Новости, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении.
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