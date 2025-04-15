Россияне раскрыли свои планы на майские праздники

В этом году число турпоездок по России в майские праздники может вырасти до 3 миллионов, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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