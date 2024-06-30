Председатель КНР посетит Казахстан и Таджикистан для участия в саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Казахстан и Таджикистан со 2 по 6 июля этого года. В ходе своего международного турне он также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 4 июля во Дворце Независимости в Астане.