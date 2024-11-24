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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Тело пропавшего в Эмиратах раввина найдено: «Отвратительный антисемитский теракт»

Израиль заявляет, что раввин, пропавший без вести в ОАЭ, был убит. В воскресенье Израиль заявил, что тело израильско-молдавского раввина, пропавшего без вести в Объединенных Арабских Эмиратах, было найдено после того, как несчастный был убит в результате того, что правительство еврейского государства назвало “отвратительным антисемитским террористическим актом”.

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