Тело пропавшего в Эмиратах раввина найдено: «Отвратительный антисемитский теракт»

Израиль заявляет, что раввин, пропавший без вести в ОАЭ, был убит. В воскресенье Израиль заявил, что тело израильско-молдавского раввина, пропавшего без вести в Объединенных Арабских Эмиратах, было найдено после того, как несчастный был убит в результате того, что правительство еврейского государства назвало “отвратительным антисемитским террористическим актом”.