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Парапсихолог Мара Горбова: что такое на самом деле дежавю

Парапсихолог Мара Горбова: что такое на самом деле дежавю

Парапсихолог Мара Горбова: что такое на самом деле дежавю Как многим знакомо это состояние? Да уверена, что каждый из вас хоть раз был в ситуации, когда вы точно знаете, что именно сейчас произойдет или что это уже происходило.

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