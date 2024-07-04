Минкультуры: Гудков не подавал заявление на выдачу прокатного удостоверения

Минкультуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из создателей которого является комик Александр Гудков, прокат фильма без документа влечет за собой административную ответственность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии