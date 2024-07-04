Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Ваххабиты лютуют, травят народ потихоньку.В Дагестане на св...
  • Ольга Заварухина
    Дмитрий мигрантские «мальчики» не боятся « хулиганить», а что мешает русским мальчикам похулиганить и детьми мигранто...В Мытищах мигрант...
  • Дмитрий Гурин
    Всего лишь "Хулиганство"? Наши судьи настолько суровы что дают официальное разрешение и дальше так вести себя мигрант...В Мытищах мигрант...

Минкультуры: Гудков не подавал заявление на выдачу прокатного удостоверения

Минкультуры: Гудков не подавал заявление на выдачу прокатного удостоверения

Минкультуры России не получало заявление на выдачу прокатного удостоверения проекту "Подземелье Чикен Карри" "Черное небо вампиров", одним из создателей которого является комик Александр Гудков, прокат фильма без документа влечет за собой административную ответственность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх