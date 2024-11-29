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В МЧС посоветовали россиянам собрать «тревожный чемоданчик»

В МЧС посоветовали россиянам собрать «тревожный чемоданчик»

Собрать &quot;тревожный чемоданчик&quot; рекомендовало жителям России МЧС. Как уточняет &quot;ФедералПресс&quot;, совет касается жителей тех регионов, где происходят природные катаклизмы или есть риск возникновения вооруженных конфликтов.

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