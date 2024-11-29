В МЧС посоветовали россиянам собрать «тревожный чемоданчик»

Собрать "тревожный чемоданчик" рекомендовало жителям России МЧС. Как уточняет "ФедералПресс", совет касается жителей тех регионов, где происходят природные катаклизмы или есть риск возникновения вооруженных конфликтов.
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