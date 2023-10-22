Страна и люди
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Страна и люди

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Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

Завершились тринадцатые сутки авдеевского наступления

«Судя по боевым действиям, задача - закрепиться на занятых и медленно душить»: что рассказывают бойцы с авдеевского и марьинского направлений ДНР?▪️ Судя по картам, опубликованным ТГ-каналом «Рыбарь», наши войска планируют взять Авдеевку в котел.

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