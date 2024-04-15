Сотрудники следственного управления приняли участие в соревнованиях СК России по лыжным гонкам

Сотрудники следственного управления СК России по Республике Татарстан приняли участие во Всероссийских соревнованиях Следственного комитета Российской Федерации по лыжным гонкам в составе команды Приволжского федерального округа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
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