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Позитив для оптимистов

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США подготовили "морозилку" для Украины: Россию загоняют в ловушку переговоров

США подготовили "морозилку" для Украины: Россию загоняют в ловушку переговоров

  Щенячий восторг обобщенного российского «телевизора» по поводу избрания спикером американского конгресса трамписта Майка Джонсона, который «не поддерживает Украину», отчасти понятен, поскольку вызван ощущением некоторого успеха.

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Комментарии
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Валерий Ворожищев
Вcе идёт к заморозке на фронтах СВО. Впереди череда выборов в США, у нас и на У. Будет процесс переламывания ВСУ и подготовка к генеральному штурму. Сначала отрезать У от Чёрного моря, после чего завершить проект У. А дальше по ситуации вокруг событий на Ближнем Востоке, Тайване, Африке и Латинской Америке.
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3 д.
LiapaNNZ Фамилия
Идёт планомерный и конвенциональный геноцид внакраины. Уничтожаются все кто при оружии и при войне. Никаких территориальных пожеланий не наблюдается, все наступательные действия имеют сугубо местное значение для улучшения позиций или снижения давления противника на важные объекты. Внакраина уничтожается демографически, финансово, экономически, да в общем и политически... Вот и все цели там. Главная же цель, определяющая всё, это конфликт с США за останки Европы, на которые у Путина планы.
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2 д.

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