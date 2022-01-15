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Нарколог: некоторые дети в Петербурге начинают принимать наркотики с 12 лет

Нарколог: некоторые дети в Петербурге начинают принимать наркотики с 12 лет

Минимальный возраст наркомана в Санкт-Петербурге 12 лет. Об этом рассказала заместитель главного врача Городской наркологической больницы Елена Куркова на совещании по вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних, сообщает 15 января 78.

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