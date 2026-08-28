MESU Aug 28: Neutral Between 7723 and 7755 Micro E-mini S&P 500 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MESU2026 Zhuge1iang MESU remains inside a relatively balanced short-term structure, so my bias for today is neutral until price confirms outside the current range.
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