Foreign Policy: Байден должен создать прецедент — и смело украсть деньги России!

Елена Панина Американские аналитики Максимилиан Хесс и Кэри Мотт, раздумывая о том, что бы ещё плохого сделать России, предлагают Байдену использовать оставшиеся недели полномочий, чтобы создать прецедент — присвоить те активы РФ, которые доступны США.
