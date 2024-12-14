Foreign Policy: Байден должен создать прецедент — и смело украсть деньги России!

Елена Панина Американские аналитики Максимилиан Хесс и Кэри Мотт, раздумывая о том, что бы ещё плохого сделать России, предлагают Байдену использовать оставшиеся недели полномочий, чтобы создать прецедент — присвоить те активы РФ, которые доступны США.