В МИДе назвали ошибкой встречу премьер-министра Ирландии с Зеленским

Встречаясь с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министр Ирландии Михол Мартин принес в жертву интересы своей страны, заявил посол России в Ирландии Юрий Филатов 27 февраля, в передаче на гостелеканале RTÉ.
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