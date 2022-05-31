Пусть всегда будет детство. В Самаре стала известна программа праздника 1 июня

Праздник продлится с 09.00 до 21.00 часов. Гости смогут свободно посетить тематические площадки, например, пойти в детский технопарк и заняться техническим моделированием, узнать больше о роботехнике, попробовать аттракцион виртуальной реальности.
Праздник продлится с 09.00 до 21.00 часов. Гости смогут свободно посетить тематические площадки, например, пойти в детский технопарк и заняться техническим моделированием, узнать больше о роботехнике, попробовать аттракцион виртуальной реальности.
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