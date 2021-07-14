Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Театр абсурдаПолитикаОчевидно одно: Россия фактически была ограблена Что написал Путин и как его поняли широкие народные массы, то есть я Говорят первое впечатление – самое сильное.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAnatoli RyabenkoУкраина сама себе, устремившись в Европу, подписала смертельный приговор исчезнуть с лица политического будущего. Стремление врагов России нанести ей разрушительное будущее используют Украину как одним из моментов истории исчезновение государств. А такого явления в истории человечества очень много. Исчезнет Украина и на этом месте будет новое еврейское государство.Комментировать
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