Театр абсурда

7 710 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Цитата: «В маленьком здании на юго-востоке Москвы, практически разрушенном, зарегистрировано 87 тысяч мигрантов из Ср...Глава антикоррупц...
  • Наталья
    Цитата: «В маленьком здании на юго-востоке Москвы, практически разрушенном, зарегистрировано 87 тысяч мигрантов из Ср...Глава антикоррупц...
  • Леонид Руси
    Представьте... Вы живёте во дворце и у вас есть недвижимость, власть, квалифицированная рабочая сила и ресурсы... И в...Грузия, Молдавия ...

Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Очевидно одно: Россия фактически была ограблена

Что написал Путин и как его поняли широкие народные массы, то есть я Говорят первое впечатление – самое сильное.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Anatoli Ryabenko
Украина сама себе, устремившись в Европу, подписала смертельный приговор исчезнуть с лица политического будущего. Стремление врагов России нанести ей разрушительное будущее используют Украину как одним из моментов истории исчезновение государств. А такого явления в истории человечества очень много. Исчезнет Украина и на этом месте будет новое еврейское государство.

Картина дня

наверх