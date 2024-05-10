Нарушившего правила водителя маршрутки в Петрозаводске оштрафуют

Установлен водитель маршрутки, нарушивший ПДД на Гоголя, рассказали в Госавтоинспекции города. 27 апреля 2024 года в 07:46 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена водитель маршрутного автобуса № 21 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.