Нарушившего правила водителя маршрутки в Петрозаводске оштрафуют

Установлен водитель маршрутки, нарушивший ПДД на Гоголя, рассказали в Госавтоинспекции города. 27 апреля 2024 года в 07:46 на перекрестке улиц Гоголя и Антикайнена водитель маршрутного автобуса № 21 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.
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