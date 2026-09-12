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Аргументы и Факты

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Полковник раскрыл, откуда ВСУ запускали дроны на Таганрог

Полковник раскрыл, откуда ВСУ запускали дроны на Таганрог

Более 70 беспилотников уничтожили средства ПВО минувшей ночью над Таганрогом, 11 районами области и Таганрогским заливом.

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