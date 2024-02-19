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Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» группировки войск «Юг» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировал опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

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