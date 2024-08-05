Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

273 подписчика

Журова считает, что медали Андреевой и Шнайдер не принадлежат России

Журова считает, что медали Андреевой и Шнайдер не принадлежат России

На Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, однако, как заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, эти награды не могут быть признаны за Россией.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх