Журова считает, что медали Андреевой и Шнайдер не принадлежат России

На Олимпийских играх в Париже российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряные медали в парном разряде, однако, как заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, эти награды не могут быть признаны за Россией.