ЦИК России поздравил Памфилову с днем рождения аптечкой

Члены ЦИК России поздравили Эллу Памфилову с днем рождения, вручив аптечку для использования в нештатных ситуациях.
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