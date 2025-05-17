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    Замечательный состав приглашённых. Как говорится, их всех смело можно сажать в тюрьму и без определения суда, т.к. он...В сети появилась ...
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    Надо было думать, прежде чем назначать деревенщину на эту должность!😱👈😜🤪Гребет по сусекам...

«Сокрушительные санкции на подходе»: Трамп планирует ограничения в адрес России из-за переговоров по Украине

«Сокрушительные санкции на подходе»: Трамп планирует ограничения в адрес России из-за переговоров по Украине

США планируют ввести новый, самый строгий пакет санкций в своей истории, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта в Украине.

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Комментарии
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Афонин Андрей
А что, Трамп - хозяин всего мира? Хочет - введёт санкции, хочет - отменит! Хочет - разрешит что-то Ирану, хочет - переселит палестинцев в Ливию... Не пора ли обломать его &quot;хозяйческие&quot; хотелки? Может, всему миру ввести санкции против США?
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