«Сокрушительные санкции на подходе»: Трамп планирует ограничения в адрес России из-за переговоров по Украине

АА

Афонин Андрей

А что, Трамп - хозяин всего мира? Хочет - введёт санкции, хочет - отменит! Хочет - разрешит что-то Ирану, хочет - переселит палестинцев в Ливию... Не пора ли обломать его "хозяйческие" хотелки? Может, всему миру ввести санкции против США?