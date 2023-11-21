Андрей Бочкарёв: В Москве с начала года сдано 59 объектов образования

В Москве с начала года сдано 59 объектов образованияЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что в период с января по октябрь 2023 года в столице введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тыс.
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