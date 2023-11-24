Газовые проекты отменяются: производство электроэнергии на голубом топливе становится ненужным

Неуспехи и провалы в секторе возобновляемых источников энергии отпугивают девелоперов. Усугубляют ситуацию необдуманные действия правительств многих стран по внедрению экологической повестки, надолго оттолкнувших своей прытью рядовых клиентов электроэнергии от полезного начинания.
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