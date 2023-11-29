«Даже не верится»: Ольга Бузова представила публике сына-подростка

Поющая ведущая показала кадры встречи с мальчиком по имени Семен. Ольга Бузова с крестником Семеном Социальные сетиХотя Ольга Бузова пока не родила, в жизни телезвезды есть ребенок, которому она дарит свою материнскую любовь.
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