«Даже не верится»: Ольга Бузова представила публике сына-подростка

Поющая ведущая показала кадры встречи с мальчиком по имени Семен. Ольга Бузова с крестником Семеном Социальные сетиХотя Ольга Бузова пока не родила, в жизни телезвезды есть ребенок, которому она дарит свою материнскую любовь.