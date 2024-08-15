Скончался основатель "Соколов России" летчик-снайпер Александр Харчевский

t.me/Игорь Артамонов Основатель авиационной группы высшего пилотажа "Соколы России", заслуженный военный летчик России Александр Харчевский скончался в возрасте 74 лет, сообщил 15 августа глава Липецкой области Игорь Артамонов.
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