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Семак о том, могут ли Соболев и Аугусто образовать связку, как Дзюба и Азмун: «Мы только за, если так получится. Фелипе может играть на трех позициях»

Главный тренер « Зенита »  Сергей Семак  заявил, что будет рад, если Александр Соболев  и  Фелипе Аугусто  образуют сильную связку в атаке.

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