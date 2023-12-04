Киев рискует остаться без €50 млрд от Евросоюза

Это связано с бюджетным кризисом в ФРГ.фото: unsplash.com/@albovsky--> Украина рискует не получить обещанные Евросоюзом €50 млрд из-за бюджетного кризиса в ФРГ и усиления позиций ультраправых европейских партий.
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