Манфред Вебер: «ЕНП полностью поддерживает расширение Шенгенской зоны»

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил в среду в Бухаресте, что ЕНП полностью поддерживает расширение Шенгенской зоны за счет присоединения Румынии и Болгарии, и посоветовал австрийским социалистам изменить свое мнение о приеме этих стран в Шенгенскую зону.
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