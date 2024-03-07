Манфред Вебер: «ЕНП полностью поддерживает расширение Шенгенской зоны»

Председатель Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил в среду в Бухаресте, что ЕНП полностью поддерживает расширение Шенгенской зоны за счет присоединения Румынии и Болгарии, и посоветовал австрийским социалистам изменить свое мнение о приеме этих стран в Шенгенскую зону.