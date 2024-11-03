В Воронеже водитель повредил несколько машин

Началось все у дома №1 на площади Ленина.По версии правоохранителей, водитель, двигаясь в сторону проспекта Революции, на светофоре столкнулся с другой машиной, из-за чего женщина допустила столкновение с другими авто.
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