Пока враг атаковал Курскую область в августе 2024 года, Артур Смольянинов* пел в США для релокантов. Нравственное падение актёра-предателя продолжается - или дно уже близко?Для того чтобы определить глубину водоёма или пещеры, современные специалисты используют всевозможные приборы и технологии.